Santos aposta na volta de Neymar para despertar no Brasileirão e frear empolgação do Fluminense

Neymar é a grande esperança de volta por cima do Santos nesta largada de Brasileirão. Após 40 dias ausente dos gramados por causa de uma lesão muscular, o camisa 10 retorna neste domingo, às 19h30, diante do empolgado Fluminense, no Maracanã, para resgatar a confiança no time paulista. O astro deve iniciar na reserva, mas sua presença serve de motivação para o elenco que o idolatra "despertar".

Bastaram duas rodadas neste retorno à elite nacional para o Santos ligar o sinal de alerta na competição. Permitir a virada ao Vasco (2 a 1 em São Januário) e a igualdade ao Bahia (2 a 2 na Vila Belmiro) aumentaram o tom das cobranças sobre o técnico Pedro Caixinha, que vai ter em Neymar um escudo contra a crise.

Como o camisa 10 ainda carece de ritmo de jogo, ele deve ser opção para a segunda etapa no Maracanã. Porém, costuma "jogar junto" com os companheiros como já fizera diante do Corinthians, na semifinal do Paulistão, orientando a equipe, pressionando a arbitragem e até vibrando em lances ofensivos - na ocasião, o time caiu por 2 a 1.

Neymar atuou por 30 minutos em jogo-treino com o Água Santa ao longo da semana. Este deve ser o tempo mínimo previsto que deve atuar diante dos cariocas. O Santos faz trabalho diferenciado para deixá-lo com 100% de sua condição física o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que evita forçar temendo nova lesão.

"Vacinado" após o rebaixamento de 2023, o Santos espera fazer uma campanha diferente na atual edição. Mas largar com apenas um ponto em seis possíveis acabou atrapalhando os planos e até uma igualdade no Rio é considerada ruim.

"Fomos totalmente diferentes contra o Bahia, conseguimos evoluir. Infelizmente não ganhamos, mas a forma de jogar é um sinal de que o Santos vai ser uma equipe muito forte nesse Brasileirão", previu Caixinha após a igualdade da rodada passada.

O técnico sabe, contudo, que precisa diminuir o alto número de gols somados - foram quatro em duas rodadas - e deve mexer na escalação, com Leo Godoy entrando na lateral direita e Diego Pituca assumindo um lugar no meio. Como o time é bastante letal na frente, frear o ataque do Fluminense é aumentar as chances da primeira vitória já que o Santos vem de oito jogos seguidos anotando ao menos uma vez - foram 16 bolas nas redes adversárias no período.

O Fluminense aposta no clima leve e otimista após a chegada de Renato Gaúcho para manter a euforia entre time e torcida. Sob a direção do novo treinador, foram duas vitórias e sete gols anotados.

Com a reinstalação do DNA ofensivo, o Fluminense acredita que pode brigar pelas primeiras posições e vai ao ataque diante dos santistas. Os titulares foram poupados pela Copa Sul-Americana na quinta-feira e retornam sob sombra da boa apresentação dos reservas.

"Pouco a pouco vamos entendendo o trabalho do treinador e o que ele quer dentro de campo. Mas já está dando certo, pois criamos bastante oportunidades e convertemos (diante do San José-BOL)", avaliou Cano, que anotou duas vezes saindo do banco e espera embalar finalmente na temporada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lima e Arias; Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.