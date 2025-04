Vídeo: goleiro vira de costas para tentar defender pênalti

México - Uma cena inusitada aconteceu durante partida do Campeonato Mexicano no último sábado (12). Em pênalti marcado a favor do Monterrey, Sérgio Ramos foi para a cobrança e deparou-se com algo inesperado: o goleiro do Tigres, adversário da noite, ficou de costas, na tentativa de provocar o espanhol.

Nahuel Guzmán ficou o tempo todo sem ver o ídolo do Real Madrid e somente na hora que o mesmo foi cobrar, virou-se de frente. No entanto, a intimidação não deu certo. Isso porque o zagueiro bateu rasteiro no canto direto e o arqueiro nem chegou perto de defender. Confira o vídeo:

Cómo vas a hacerle juegos mentales al jodido SERGIO RAMOS



pic.twitter.com/8QNiPwUhB9 — gam (@mbagamdre) April 13, 2025 O gol de Sérgio Ramos abriu o placar para o Monterrey na partida. Entretanto, sua equipe teve dois jogadores expulsos em seis minutos na segunda etapa.

O Tigres, que não teve nada a ver com isso, partiu para cima e buscou a virada nos acréscimos. Primeiro, aos 45, Córdova deixou tudo igual. Depois, Ibañez fez a festa dos torcedores e garantiu a vitória aos 50.