Brasil bate Colômbia nos pênaltis e fatura Sul-Americano Sub-20

Colômbia - O Brasil conquistou neste sábado o bicampeonato do Sul-Americana Sub-17. Na final contra a Colômbia, dona da casa, a Seleção conquistou o título na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1. Nas cobranças decisivas, a equipe verde e amarela venceu por 4 a 1 e conquistou o seu 14º título do torneio.

O primeiro tempo foi equilibrado com as duas equipes criando boas chances, mas a Colômbia abriu o placar. Aos 40 minutos, após a defesa do Brasil não conseguir o corte, Londoño bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Arthur Jampa.

Atrás do placar, a Seleção foi para a pressão no segundo tempo, mas só conseguiu o empate no fim da partida. Aos 42 minutos, Ângelo concluiu de cabeça, depois de falta cobrada por Rafael Gonzaga, a bola ainda tocou no travessão, antes de morrer no gol colombiano.

Nas cobranças de pênalti brilhou a estrela do goleiro Arthur Jampa. Ele defendeu uma penalidade e depois contou com o erro de mais um jogador colombiano. O Brasil foi eficiente e conseguiu a vitória por 4 a 1.



Campeão em 2023, o Brasil encerra o torneio com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A Seleção encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B e despachou o Chile na semifinal.