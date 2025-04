Russell admite ativação acidental do DRS , mas vibra com 2º lugar no GP do Bahrein

Segundo colocado no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, neste domingo, George Russell pode ter o lugar ameaçado fora da pista. O piloto da Mercedes está sob análise da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por uma possível infração no uso do DRS, a asa móvel que só pode ser acionada quando o carro está a menos de um segundo do adversário à frente.

Segundo a entidade, Russell teria ativado o dispositivo fora dessas condições, o que configura uma violação do regulamento. Após a prova, o próprio piloto revelou que teve dificuldades técnicas durante o GP e admitiu um acionamento involuntário do DRS ao apertar o botão errado.

"Tivemos vários problemas, acabei tendo problema com o DRS, teve uma hora que apertei o botão do rádio e o DRS abriu. Mesmo assim, conseguimos chegar em segundo", afirmou o britânico, que travou um duelo intenso com Lando Norris nas voltas finais para garantir a posição.

Russell explicou que enfrentou também falhas nos freios e no volante, o que dificultou a pilotagem e tornou o controle do carro um desafio. "Parecia estar tudo sob controle, mas de repente tive problemas nos freios, não sabia bem o que estava acontecendo. Também tive problemas com o volante, então foi muito complicado segurar Norris. Se tivesse mais uma volta, acho que seria ultrapassado, mas consegui", relatou.

O piloto da Mercedes já havia sido punido no fim de semana, durante o treino classificatório, por ter saído para a pista antes da liberação oficial, o que o fez cair de segundo para terceiro no grid. Caso a infração do DRS seja confirmada, Russell corre o risco de perder o pódio obtido atrás de Oscar Piastri, vencedor da corrida. No entanto, ele, até o momento, comemorou o feito.

"Depois de três pódios em quatro corridas nos dá confiança para as próximas etapas. A equipe fez um excelente fim de semana e no geral foi muito bom", completou o piloto da Mercedes.