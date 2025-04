Neymar festeja retorno e cobra mais 'personalidade': 'Mostrar quem realmente é o Santos'

O gol sofrido no último minuto diante do Fluminense e a consequente derrota do Santos, neste domingo, no Maracanã, não deixou Neymar satisfeito em sua volta aos gramados. O craque exigiu mais 'personalidade' do time para buscar a recuperação nos próximos jogos.

"Sabemos a situação que estamos, mas só depende de nós. Temos um time bom, jogadores de qualidade, falta encaixar, personalidade para chamar o jogo e mostrar quem realmente é o Santos", disse o camisa 10.

Sobre seu retorno, Neymar aprovou sua atuação. "Feliz por voltar a jogar. É o que eu amo fazer. Em relação ao jogo, vacilamos e fomos prejudicados mais uma vez. Eu quero jogar, obviamente vou respeitar o treinador e estafe médico, mas me movimentei bem. Saudar nosso torcedor na vitória é fácil, mas temos de cumprimentá-los na derrota também."

O Santos volta a jogar na quarta-feira, na Vila Belmiro, quando enfrentar o Atlético-MG. Neymar será reavaliado para ver se terá condições físicas para entrar em campo.