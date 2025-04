Técnico do Guarani minimiza vaias da torcida após revés na estreia: 'Me sinto zero pressionado'

O Guarani iniciou sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 3 a 2 para o Maringá, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Após o jogo, o técnico Maurício Souza minimizou as vaias da torcida e garantiu não se sentir pressionado no cargo.

"Me sinto zero pressionado. Quem se deixa abater por isso, não pode estar no futebol. A torcida tem o direito de vaiar ou apoiar, e nosso papel é reverter esse ambiente com vitórias. Isso faz parte da cultura do futebol brasileiro. O importante é seguir trabalhando com seriedade", afirmou o treinador.

Maurício Souza não poupou críticas à arbitragem da partida. "Foi um gol extremamente irregular. O atacante deles estava completamente impedido. Ele acerta um chute de rara felicidade, mas não há dúvida sobre a posição irregular. A nossa linha estava bem postada. O erro foi da arbitragem, na minha opinião", disparou.

Para o técnico do time de Campinas, o duelo contra o Maringá já trazia uma expectativa de dificuldades, devido ao estilo peculiar da equipe paranaense. "Sabíamos que seria um jogo fora do padrão. O Maringá joga com marcação individual por todo o campo, o que cria muito desconforto. Eles não mudam o modelo em nenhum momento. Analisamos bem isso. Talvez esse seja o mérito deles: conseguem impor sua proposta e forçar o adversário a jogar dentro da zona de desconforto", avaliou.

Durante o jogo, o Guarani chegou a buscar o empate, mas sofreu um gol contra nos minutos finais, selando a derrota. Ainda assim, o comandante destacou a postura dos jogadores em campo.

"Foi uma partida equilibrada, com chances para os dois lados. Enfrentamos um time forte, que foi finalista do Campeonato Paranaense e eliminou Coritiba e Athletico. Perdemos, aceitamos as críticas, mas não posso analisar só pelo placar. Saio satisfeito com a entrega e com o desempenho, diante de um adversário muito qualificado", completou.

O Guarani agora foca na recuperação fora de casa. O próximo desafio será no domingo (19), às 16h, contra o Brusque, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A equipe busca a primeira vitória na competição para se reerguer e ganhar confiança na disputa da Série C.