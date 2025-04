Como foi o retorno de Neymar aos gramados do Brasileirão em Fluminense x Santos

Depois de 42 dias afastados por um edema na coxa esquerda, Neymar retornou aos gramados neste domingo, com a camisa do Santos, na derrota diante do Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. O atacante entrou no segundo tempo da partida, pela 3ª rodada da competição, mas pouco conseguiu fazer nos pouco mais de 50 minutos que esteve em campo.

Neymar entrou logo após o intervalo, no lugar de Benjamín Rollheiser, e com um ritmo abaixo daquele que teve nas sete primeiras partidas pelo Paulistão, antes de sentir incômodo na coxa e, consequentemente, a lesão. Em sua primeira experiência no Brasileirão desde 2013, Neymar tentou criar jogadas, mas parou no sistema defensivo do Fluminense, visivelmente irritado pela marcação de faltas.

O camisa 10 teve 73% de precisão nos passes e foi o responsável pela única finalização a gol do Santos no jogo, defendida por Fábio. Além disso, se mostrou irritado com Samuel Xavier. Após puxá-lo pela camisa o santista deixou o braço e acertou o rosto do adversário. O árbitro aplicou cartão amarelo ao camisa 10, que ainda tirou satisfação com o atleta tricolor.

Esta foi uma das duas faltas que o atacante cometeu na partida. Além disso, foi parado em outras seis oportunidades pela defesa montada por Renato Gaúcho. O atacante até foi conversar com o treinador do Fluminense, brincando sobre a marcação individual sobre si em campo.

Ao final, observou o gol do próprio Samuel Xavier, aos 51 minutos do segundo tempo, que garantiu o triunfo do time tricolor no Maracanã. O lateral finalizou em direção ao gol de Brazão, e contou ainda com um desvio na defesa santista para encobrir o goleiro. Depois do jogo, o jogador comemorou com a torcida, que entoava xingamentos ao camisa 10 no Maracanã.

"Feliz por voltar a jogar. É o que eu amo fazer. Em relação ao jogo, vacilamos e fomos prejudicados mais uma vez. Eu quero jogar, obviamente vou respeitar o treinador e estafe médico, mas me movimentei bem. Saudar nosso torcedor na vitória é fácil, mas temos de cumprimentá-los na derrota também", afirmou Neymar à plataforma Prime Video, após a partida.

A derrota neste domingo manteve o Santos na zona de rebaixamento. "Sabemos a situação que estamos, mas só depende de nós. Temos um time bom, jogadores de qualidade, falta encaixar, personalidade para chamar o jogo e mostrar quem realmente é o Santos", disse o camisa 10. Em oito partidas desde seu retorno ao Brasil, Neymar soma três gols e três assistências.

O resultado também amplia a sequência sem vitórias do Santos na temporada. Desde a semifinal do Paulistão, são quatro jogos, com três derrotas e um empate. Pedro Caixinha, pressionado no cargo, terá reunião com o presidente Marcelo Teixeira nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O Santos volta a jogar nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, quando enfrentar o Atlético-MG. Neymar será reavaliado ao longo dos próximos dois dias para ver se terá condições físicas para entrar em campo.