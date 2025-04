Murilo tem lesão muscular confirmada e desfalca o Palmeiras; Paulinho celebra estreia

O Palmeiras voltou às atividades nesta segunda-feira após a boa vitória no clássico com o Corinthians, por 2 a 0, pelo Brasileirão, comemorando a estreia do atacante Paulinho e, ao mesmo tempo, lamentando a confirmação de lesão muscular no zagueiro Murilo, que desfalca o time em forte sequência de jogos.

Vice-líder do Brasileirão e primeiro colocado no grupo da Libertadores, o Palmeiras faz os três próximos jogos longe da torcida e contra rivais de peso: Internacional, nesta quarta-feira, e Fortaleza (domingo), ambos pelo Nacional, além do Bolívar, na altitude de 3.650 metros de La Paz, no dia 24, na competição continental. E muito provavelmente sem Murilo em todas elas.

Depois de sentir um desconforto no aquecimento do clássico com o Corinthians, na Arena Barueri - pulava e corria normalmente - e ceder seu lugar a Micael, Murilo passou por exames de imagem nesta segunda-feira que confirmaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O defensor iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, mas pode parar por algumas semanas.

Por outro lado, Abel Ferreira viu que Paulinho está recuperado de cirurgia na perna direita e pronto para melhorar ainda mais o desempenho ofensivo do time alviverde. Em poucos minutos em campo no Dérbi, o reforço mostrou enorme vontade e qualidade.

"Foi um momento marcante pra mim. Primeiro por voltar a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol, e pela minha estreia por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz de ter voltado em um clássico, com uma vitória extremamente importante", celebrou Paulinho. "Só tenho de agradecer a todo o staff do Palmeiras, ao pessoal da fisioterapia, aos médicos, nutricionistas, pelo apoio e suporte que me deram sempre no dia a dia. Mesmo eu não estando no campo, era onde eu tinha que me fortalecer mentalmente e fisicamente para poder voltar e só desfrutar", disse.

Com quatro vitórias seguidas pela segunda vez na temporada, o Palmeiras parece ter superado a perda do título estadual e tenta embalar na briga direta com o Flamengo pela liderança do Brasileirão - perde o topo nos gols pró (4 a 5 dos cariocas). E Paulinho espera ajuda com mais frequência.

"É um momento importante, início de competições grandes como o Brasileirão, a Libertadores, em breve a Copa do Brasil. Temos de começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder ganhar confiança a cada jogo e dar oportunidade a todos os jogadores do elenco. São muitos jogos e acredito que vamos precisar de todo mundo", afirmou Paulinho, já avaliando o Internacional, rival desta quarta-feira, às 19h30, no Beira-Rio.

"É um jogo grande, são duas equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Não tem jogo fácil no Brasil há muito tempo e vai ser mais um jogo que teremos de provar para nós mesmos nossa qualidade e que podemos ganhar jogos fora de casa", completou.