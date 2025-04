Suárez revela que Messi 'está focado e com gana' de disputar Copa do Mundo de 2026

Assim que desencantou e conquistou o tão almejado título mundial com a seleção da Argentina, em 2022, no Catar, Lionel Messi revelou que estava com a carreira completa e que aquela era sua última Copa - esteve em 2006, 2010, 2014 e 2018. Neste segunda-feira, o uruguaio Suárez surpreendeu ao dizer que o camisa 10 está "focado e com gana" de jogar na competição de 2026.

A Argentina é a única seleção da América do Sul já garantida para a Copa de 2026, nos Estados unidos, México e Canadá. E Messi estará com 39 anos quando ela acontecer, no meio do próximo ano. Como briga pelo recorde de aparições com Cristiano Ronaldo - ambos seriam os únicos em seis edições - é possível realmente que o argentino mude sua opinião.

Suárez fez a revelação em entrevista ao jornal Ovación, do Uruguai, no qual falava sobre fim de carreira. Quando dizia não estar preparado para a aposentadoria ainda e prever mais temporadas no Inter Miami, surgiu o nome do argentino, companheiro de clube, e ele revelou que ambos conversam sobre o tema.

"Ele tem gana de jogar o Mundial. Muitas vezes falamos em tom de brincadeira, mas ele está focado em jogar a Copa do Mundo do ano que vem", revelou Suárez, que se aposentou da seleção celeste. "Óbvio que depois de um tempo longe da seleção, isso se perdeu mais da minha parte do que da dele."

Messi vem defendendo a Argentina nas Eliminatórias - não jogou contra Uruguai e Brasil por lesão -, mas já reiterou diversas vezes sua vontade de estar na copa de 2026 de outra maneiras. "Gostaria de estar lá, mas para assistir, não para competir", afirmou em 2023. Parece que o clamor do povo argentino e do técnico Lionel Scaloni estão mudando sua opinião.

Ambos jogarão o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos antes, pelo Inter Miami, a partir de junho. O clube norte-americano está na chave A, ao lado de Porto, Palmeiras e Al Ahly.

Sobre o adeus aos gramados, Suárez despistou. "É difícil falar de um prazo, de um final. O jogador de futebol tem que se preparar porque não está preparado. O tempo dirá quando vou (me aposentar), mas sigo tendo a vontade de querer jogar, de querer competir", disse.