PSG é o favorito a vencer a Liga dos Campeões, diz técnico do Aston Villa

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, aponta o Paris Saint-Germain, seu adversário nas quartas de final, como favorito ao título da Liga dos Campeões. Para o treinador espanhol, o time francês soube se reconstruir sem maiores estrelas e tem todas as condições de buscar o primeiro título na principal competições de clubes do mundo.

"O PSG é um time que vem amadurecendo a ideia de ganhar a Liga dos Campeões. Na França, eles são muito dominantes e precisam dar esse passo na Europa. Mas estão dando, e estão cada vez melhores. E são favoritos agora (a vencer a Liga dos Campeões)", disse o treinador, em entrevista ao canal TNT Sports.

Emery avalia que a formação atual do PSG é tão forte quanto a que tinha Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. Juntos, os três jogadores não conseguiram levar a equipe francesa sequer à final - sem Messi, o time perdeu a decisão de 2020 para o Bayern de Munique.

"Eles têm muitos jogadores jovens e outros jovens que foram contratados, como Kvaratskhelia, que antes estavam se destacando por outras equipes e se firmaram também, pelo potencial que tem. E estão integrando uma equipe com jogadores muito bons, que estão se destacando, jogando num nível muito alto. Antes tinham figuras muito renomadas, mas os jogadores que eles têm agora não ficando devendo em nada", ponderou Emery.

O PSG vem sendo a sensação desta edição da Liga dos Campeões por ter eliminado o então favorito Liverpool, nas oitavas de final. O time inglês dominara a competição na fase inicial, líder absoluto. Mas foi surpreendido pelo desempenho da equipe francesa nas duas partidas do confronto.

Nestas quartas, o PSG fez 3 a 1 no Aston Villa no jogo de ida, em solo francês. A partida da volta está marcada para esta terça, na Inglaterra.