Napoli passa fácil pelo Empoli e aposta em tabela mais fácil para desbancar Inter no Italiano

A briga pelo título do Campeonato Italiano promete seis rodadas finais de enorme equilíbrio e disputa acirrada entre a líder Inter de Milão e o segundo colocado Napoli. Jogando em casa nesta segunda-feira, no Estádio Diego Maradona, em Nápoles, o time de Antonio Conte fez fáceis 3 a 0 sobre o Empoli, reduziu a diferença para três pontos e aumentou sua confiança em reviravolta no topo por causa da tabela de jogos.

O Napoli encara, no sábado, o lanterna Monza. Depois, ainda terá pela frente Torino (10°), Lecce (17°), Genoa (12°), Parma (16°) e Cagliari (15°). Já a Inter tem dura visita ao quinto colocado Bologna na próxima rodada e, no caminho, ainda enfrenta Lazio e Roma, sexto e sétimo respectivamente.

McTominay e Lukaku foram os destaques da vitória sobre o ameaçado Empoli. O escocês desencantou após oito jogos em dose dupla, enquanto o belga anotou seu gol e deu uma assistência. Deixaram o campo aplaudido de pé pela torcida.

O Napoli entrou em campo pressionado após a líder Inter de Milão ganhar e abrir seis pontos de frente. Apenas o triunfo manteria a equipe com vivas chances de título. Depois de fazer 1 a 0 na casa do Empoli, penúltimo colocado, no primeiro turno, a confiança em repetir a dose era grande.

De quebra, ainda haviam os 18 jogos seguidos sem ganhar do Empoli, lutando contra a queda no Italiano com Lecce e Verona. Com 12 derrotas e seis empates, o time ainda não celebrou um triunfo no ano. O último ocorreu no dia 8 de dezembro, quando fez 4 a 1 na casa do Verona.

Diante do um rival em crise, os napolitanos logo dominaram o campo de ataque, com enorme pressão e postura ofensiva. Lukaku quase abre o marcador em sobra na área. O zagueiro salvou. Na segunda chance do time da casa, porém, saiu o gol. Mctominay arrancou e soltou uma bomba de fora da área aos 18 minutos, desencantando - não anotava desde fevereiro.

O jogo que já era fácil ao Napoli virou uma massacre. Parecia um treino de finalizações. O brasileiro David Neres obrigou o colombiano Vázquez a operar um milagre. E Gilmour também chegou bem.

O Empoli, que se safou da queda na última rodada da edição passada, sofria para passar do meio-campo. Quando o fez, exigiu grande defesa de Meret em linda batida de primeira de Esposito, de muito longe e com inteligência ao ver o goleiro adiantado.

O Napoli voltou do descanso disposto a ampliar o placar e buscar situação tranquila na partida. Mas acertar o alvo era necessário. Juan Jesus cabeceou por cima e McTominay mandou muito longe. Depois de linda jogada ofensiva de David Neres, Olivera errou o cabeceio e tirou o gol de Lukaku.

A supremacia se fez valer aos 10 minutos. O centroavante belga recebeu livre e escolheu onde mandar para chegar a 12 gols na competição. Antonio Conte vibrou bastante com o alívio em campo. A torcida ainda vibrava quando Lukaku serviu McTominay, que ampliou. O escocês quase anota o terceiro. Parou na trave.

O dia para a torcida do Napoli, que fez linda festa e exibiu cartazes de confiança na conquista do scudetto, só não foi de festa completa por causa de lesão muscular do zagueiro brasileiro Juan Jesus.