Corinthians contrata filho de diretor de patrocinadora para categoria de base do clube

Danielzinho Trajano, filho de Daniel Trajano, diretor-executivo da Esportes da Sorte, é o novo jogador das categorias de base do Corinthians. O clube tem, no acordo com a empresa de bet, um dos maiores contratos de patrocínios máster do futebol brasileiro. O clube nega conflito de interesses.

Os vencimentos pagos pela Esportes da Sorte ao Corinthians são previstos em R$ 309 milhões por três anos, com metas que podem aumentar o valor. Além disso, a empresa banca o salário de R$ 3 milhões mensais de Memphis Depay, principal astro do elenco corintiano.

O novo reforço, porém, não deve jogar com o holandês por enquanto. O atleta tem 18 anos e atua como zagueiro. Conforme o Boletim Informativo Diário (BID), o vínculo é não profissional, o que permite incluí-lo tanto na equipe Sub-20, quanto na Sub-18. Segundo informado pelo Corinthians, ele deve ingressar no time mais jovem.

"Animado para esse novo desafio mais 1 para o bando de loucos", escreveu o atleta em seu Instagram. Em nota, o Corinthians enfatizou o critério técnico para a contratação. "O atleta Daniel Trajano assinou um contrato de formação com o clube após ter sido avaliado pelos responsáveis, que consideraram haver uma boa margem para progressão", diz o texto.

Em novembro de 2023, Danielzinho assinou com o Grêmio, que também era patrocinado pela Esportes da Sorte. O clube gaúcho rescindiu com a empresa, em 2025, para fechar com uma concorrente, em um contrato mais vantajoso.

Com a camisa gremista, o zagueiro atuou por 15 minutos em uma partida da Copa FGF de 2024 e foi chamado algumas vezes para treinamentos junto do grupo principal. Uma fonte do Estadão ligada ao Grêmio, porém, disse que, mesmo indo sempre aos jogos da base, não fazia ideia de quem era o jogador.

Antes do clube gaúcho, Danielzinho teve passagem na base do Náutico, patrocinado pela Esportes da Sorte até hoje. Por lá, ele ficou mais tempo, entre 2020 e 2022. O primeiro clube de base do zagueiro, nascido em Teresina, foi o Atlético Piauiense.

Quando era ainda mais jovem, o garoto era uma espécie de "astro mirim". Ele chegou a visitar o CT Rei Pelé, em 2018. A visita foi registrada pela Santos TV, mostrando a recepção feita por Gabigol e Rodrygo, estrelas do time na época. Hoje, ele conta com 1 milhão de seguidores no Instagram.