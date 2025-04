Niko Kovac não joga a toalha no Dortmund diante do Barcelona: 'Milagres acontecem o tempo todo'

A vexatória derrota por 4 a 0 no duelo de ida, diante do Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, deixou o Borussia Dortmund praticamente eliminado. Mas o técnico Niko Kovac mantém as esperanças e se apega a surpreendentes viradas para ainda crer em classificação.

"Estamos cientes da situação (delicada). Queremos mostrar uma cara completamente diferente amanhã do que no jogo de ida e vencer. Milagres acontecem o tempo todo, mas também sabemos que o Barcelona não perdeu uma partida competitiva este ano", avaliou.

O treinador convoca os torcedores para que a equipe ao menos tenha uma despedida honrosa. Coma força das arquibancadas, a meta é ao menos somar um triunfo e, para isso, o começo deve ser com linhas altas e pressão.

"Temos que estar lá desde o primeiro minuto amanhã e ter a torcida do nosso lado. Só conseguiremos o impulso que precisamos deles com disposição para correr, desempenho e paixão", listrou o que pediu aos comandados.

O técnico, contudo, pode ter um desfalque de peso com a contusão do meio-campista turco alemão Emre Can. "Demos descanso ao Emre no treino de hoje. Ele está com problemas musculares na região adutora há semanas e continua rangendo os dentes. Isso é algo que precisamos enfatizar. Ele pode não jogar amanhã, teremos que esperar para ver."