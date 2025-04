Thiago Silva tem lesão muscular na coxa confirmada e desfalca Fluminense por um mês

O temor de Renato Gaúcho e da torcida do Fluminense se confirmou: o capitão Thiago Silva teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e será baixa por ao menos um mês. Nesta quarta-feira o time visita o Corinthians na Neo Química Arena e Thiago Santos deve ser o substituto.

Fazendo uma grande apresentação diante do Santos, Thiago Silva sentiu o problema já no fim do jogo no Maracanã, quando o placar ainda marcava 0 a 0. Ele ate tentou permanecer, mas mancando muito, acabou dando lugar a Thiago Santos.

"Informação: O zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos, neste domingo, no Maracanã. O atleta deve retornar aos treinos em quatro semanas. Boa recuperação, Monstro!", informou o Fluminense.

Os torcedores lamentaram bastante a perda do capitão, sob a reclamação que "o Fluminense não tem um dia de paz." Thiago Silva melhorou bastante o desempenho defensivo nas partidas do Fluminense e vinha sendo um líder em campo.

Thiago Santos e Freytes devem formar a parceria na Neo Química Arena em dura missão de segurar o ataque corintiano formado por Yuri Alberto e Memphis Depay e a obrigação de dar uma resposta após derrota no clássico com o Palmeiras.