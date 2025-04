Emerson Leão reclama de técnicos estrangeiros no Brasil: 'Eles que aprendiam com a gente'

Afastado do futebol, o ex-jogador e ex-treinador Emerson Leão criticou a possibilidade de um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira. Ele também reclamou do excesso de profissionais gringos nos torneios nacionais.

"Pelo amor de Deus. Eu sou altamente contrário... Estão desmerecendo os técnicos brasileiros. Eu não sou mais técnico, eu abdiquei já faz mais de dez anos. Vão querer trazer um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira? Para mim, isso é o fim do percurso. Nós temos que começar do zero, para nos recuperarmos de novo", comentou Leão, em participação no programa "Galvão e Amigos", da Band.

"Antes os estrangeiros vinham aprender conosco e com nossos jogadores. Hoje querem levar todo mundo para lá, para aprender lá e eles ensinarem aqui dentro. Tá de brincadeira", desabafou o ex-treinador.

Ao ser questionado por Galvão Bueno se ainda assiste aos jogos do futebol brasileiro, o ex-comandante se disse "decepcionado" com o atual momento e que assiste esporadicamente. Emerson Leão foi tricampeão mundial com o Brasil em 1970, na reserva do goleiro Félix, e dirigiu a seleção no início dos anos 2000.

O cargo de treinador da seleção está vago desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, depois da goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Nomes como o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e do português Jorge Jesus, do Al Hilal, são os principais favoritos para assumir o posto.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a próxima Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos da seleção. Os duelos serão com o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10. O local ainda será definido.