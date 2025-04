Athletico-PR visita o Cuiabá em confronto direto pela liderança da Série B

Cuiabá e Athletico Paranaense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, na Arena Pantanal, em duelo que vale a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Invictos nas duas primeiras rodadas, os clubes buscam manter o bom início de campanha na competição. O Athletico soma seis pontos após vitórias sobre Paysandu e Criciúma, enquanto o Cuiabá tem quatro, vindo de um empate contra o Avaí após estrear com vitória sobre o Volta Redonda.

A partida marca também o reencontro de dois clubes que, até a última temporada, disputavam a Série A. Com objetivos claros de retorno à elite, Cuiabá e Athletico chegam embalados. O time mato-grossense tem se apoiado no bom desempenho ofensivo e na força em casa para construir sua arrancada. Já o Athletico aposta em um elenco forte, mesmo com mudanças no comando técnico, para manter sua regularidade.

O histórico entre os dois times favorece o clube paranaense. Em oito confrontos oficiais, o Athletico venceu cinco, o Cuiabá levou a melhor em duas oportunidades e houve um empate. Esse retrospecto recente reforça a expectativa de um confronto equilibrado e de alta intensidade na capital mato-grossense.

Na rodada anterior, o Cuiabá ficou no empate por 2 a 2 com o Avaí, na Arena Pantanal, e tenta agora sua primeira vitória em casa. O Athletico, por sua vez, venceu o Criciúma por 2 a 1 em Curitiba e busca manter os 100% de aproveitamento na Série B.

No Athletico Paranaense, o técnico Maurício Barbieri relacionou 24 jogadores para a viagem à capital mato-grossense. Uma das novidades é a presença do zagueiro Arthur Dias, de apenas 17 anos, com passagens pela seleção brasileira de base. O jovem defensor é opção no banco de reservas para a dupla titular formada por Habraão e Léo. Os principais destaques da equipe continuam sendo o meia Matías Zapelli e o atacante Alan Kardec, referências técnicas em um elenco que busca entrosamento e consistência.

Apesar do bom início na Série B, Barbieri tem lidado com cobranças externas. Em entrevista, destacou a importância de manter a serenidade para conduzir o grupo em um ambiente de pressão. "Da minha parte sempre é um desafio lidar com esse momento (de críticas). O tempo e a experiência vão te ensinando a se controlar melhor. Meu foco tem que estar na equipe e preciso saber as mudanças e as atitudes para equilibrar. É muito importante passar esse equilíbrio aos jogadores", afirmou o treinador.

No Cuiabá, o técnico Guto Ferreira terá que realizar ao menos uma alteração na equipe titular. O lateral Mateusinho passou por uma cirurgia na boca e está fora do confronto. A tendência é que Léo Ataíde assuma a vaga, mantendo a estrutura da equipe. No setor ofensivo, Derik Lacerda segue como a principal esperança de gols do time mato-grossense, que busca a primeira vitória nesta Série B.

Guto pediu paciência e confiança da torcida no trabalho em andamento. "Vamos fortalecer onde nós estamos acertando e melhorar, corrigir, aonde a gente não está acertando. Só quero pedir para o torcedor ter um pouquinho de paciência. Eu sei que a paixão como é que é, mas precisa ter o timing certo."