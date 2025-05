Santi Rodríguez deve ir pro jogo

Santiago Rodríguez treinou normalmente com o restante do elenco e deve reforçar o Botafogo amanhã. O Glorioso terá pela frente o Internacional, às 20h, no Niltão, pela oitava rodada do Brasileirão.

O uruguaio, que foi uma das contratações mais badaladas do clube na última janela de transferências, está recuperado de um trauma na perna esquerda. Ele não entra em campo desde a derrota pro Bragantino, por 1 a 0, no dia 12 de abril.

Apesar de contar com o retorno do meio-campista, o Botafogo não poderá contar com Alexander Barboza, Bastos, Mastriani, Matheus Martins e Savarino, lesionados.