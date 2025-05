Ainda sem Fernando Diniz, Vasco pega o Vitória em Salvador preocupado com o rebaixamento

Ainda sem contar com o técnico Fernando Diniz e depois de perder para o Puerto Cabello, por 4 a 1, pela Sul-Americana, o Vasco volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro e mira se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca terá pela frente o Vitória, no Barradão, pela oitava rodada, neste sábado, às 18h30. O time baiano chega após empatar por 1 a 1 com o Defensa Y Justicia, pelo mesmo torneio continental.





Na última rodada do Brasileiro, o Vitória foi derrotado pelo Ceará, por 1 a 0, enquanto o Vasco foi superado pelo Palmeiras, pelo mesmo placar. A classificação deles, neste momento, preocupa as torcidas para o restante da temporada. Os baianos estão na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com seis pontos. Por outro lado, os cariocas estão em 14°, com sete.





A direção cruzmaltina acertou a contratação de Fernando Diniz para substituir Fábio Carille, demitido no fim de abril. Campeão da Libertadores com o Fluminense, em 2023, ele deve assumir o cargo a partir da próxima semana. Diante do Vitória, o coordenador técnico, Felipe Maestro, seguirá exercendo a função de interino.





A comissão técnica não poderá contar com o lateral-direito Paulo Henrique, que está suspenso. Ele estava pendurado na última rodada e foi punido com um cartão amarelo, o terceiro na competição. Sem o principal jogador da função, Puma Rodríguez ganhará uma oportunidade.





Os zagueiros Lucas Freitas, com uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito, e Maurício Lemos, em recuperação de uma fratura na costela, não estarão à disposição. O jovem Luiz Gustavo, que ganhou uma oportunidade contra o Puerto Cabello, pode seguir como titular e atuar ao lado de João Victor. Lucas Oliveira também é opção.





O meia Estrella e o atacante David, que se recuperam depois de passarem por cirurgias no joelho direito e no esquerdo, respectivamente, continuam longe dos gramados. O também meia Dimitri Payet, com dores no joelho direito, deve aumentar a lista de desfalques.





O Vitória não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos, que segue se recuperando de uma lesão na posterior da coxa direita, e os volantes Willian Oliveira, com uma lesão no joelho esquerdo, e Pepê, com um problema no tornozelo direito.





Desfalques contra o Defensa Y Justicia, o volante Gabriel Baralhas, recuperado de um quadro de tontura e mal-estar, e o atacante Carlos Eduardo, livre depois de tratar um problema muscular, devem ser as novidades na lista de relacionados.





O lateral-direito Claudinho, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileirão, aumenta a lista de desfalques. A tendência é que ele seja substituído por Raúl Cáceres, velho conhecido da torcida vascaína, onde atuou em 2019.





Revelado nas categorias de base do time cruzmaltino e um dos principais reforços do Vitória para o restante da temporada, o centroavante Renato Kayzer deve ser relacionado pela primeira vez. Contratado junto ao Fortaleza, ele já foi anunciado há mais de um mês, mas estava em processo de recondicionamento físico.





FICHA TÉCNICA





VITÓRIA X VASCO





VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu (Neris), Lucas Halter e Hugo (Jamerson); Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Osvaldo, Janderson e Erick. Técnico: Thiago Carpini.





VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (Interino).





ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).





HORÁRIO - 18h30.





LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).