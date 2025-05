Corinthians busca vitória fora contra o Mirassol para entrar no G-6 do Brasileirão

Buscando esquecer o empate amargo pela Copa Sul-Americana no meio de semana, o Corinthians enfrenta o Mirassol fora de casa neste sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge quer uma vitória longe dos seus domínios para entrar no G-6 da competição nacional.

Na terça-feira, Dorival Júnior teve o seu primeiro tropeço no comando do Corinthians. Depois de emendar duas vitórias consecutivas com o treinador à beira do gramado, o time ficou no 1 a 1 com o América de Cali na Neo Química Arena e se complicou na Sul-Americana. A equipe alvinegra está na terceira colocação do Grupo C e vai precisar vencer um dos dois jogos fora de casa para buscar a classificação.

Já no Brasileirão, o Corinthians está na oitava posição, com dez pontos. Dorival não vai poder contar com José Martínez, que vai passar por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajará com a delegação. Assim, Alex Santana e Charles brigam por uma vaga na equipe. Há ainda a possibilidade de Romero ser escalado no ataque e Bidon, que vem atuando mais avançado, ser recuado para jogar como volante.

"Será uma partida muito difícil. Nos enfrentamos pelo Paulistão. O Mirassol é uma equipe difícil, dinâmica. Nós temos o objetivo de ficar, ao término da rodada, nos primeiros lugares. Tomara que possamos cumprir para poder subir posições no Brasileirão, que é muito competitivo", comentou o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que será mantido entre os titulares.

"Como havia falado, será um jogo muito complicado. Obviamente, passaram-se dois, três meses do último jogo. As equipes se estudam. Vai ser uma partida travada, dura. Creio que estamos preparados para fazer um bom jogo", analisou o argentino.

O Mirassol soma sete pontos e ocupa a 16ª colocação. Depois de quatro jogos sem perder, o time do interior paulista foi derrotado na última rodada para o Red Bull Bragantino por 1 a 0. A equipe do técnico Rafael Guanaes está invicta dentro de casa. Todos os 11.800 ingressos para o duelo deste fim de semana estão vendidos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CORINTHIANS

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Edson Carioca, Fabrício Daniel e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Charles (Alex Santana) e André Carrillo; Romero (Breno Bidon), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Joao Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).