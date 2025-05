Ancelotti destaca 'lua de mel' com Real Madrid e elogia Xabi Alonso: 'Todas as portas abertas'

Na véspera do clássico entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser questionado sobre sua possível saída da equipe merengue e sobre as especulações envolvendo a chegada de Xabi Alonso, que na sexta-feira anunciou a saída do Bayer Leverkusen.

Ancelotti elogiou o trabalho de Alonso, que tem sido amplamente cotado para um eventual retorno ao Real Madrid após liderar o clube alemão ao título da Bundesliga na temporada passada. "Li que Xabi está deixando o Bayer Leverkusen, onde fez um trabalho fantástico", comentou Ancelotti, neste sábado, em entrevista coletiva. "Ele tem todas as portas abertas porque mostrou que é um dos melhores treinadores do mundo", acrescentou.

O treinador se recusou novamente a falar sobre seu futuro, especialmente antes do clássico decisivo deste domingo contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid está quatro pontos atrás do rival catalão e precisa vencer para manter vivas suas chances de conquistar um troféu nesta temporada.

Por outro lado, o comandante italiano classificou sua relação com o Real Madrid, clube no qual passou seis temporadas, como uma eterna "lua de mel". "A lua de mel com este clube nunca acaba. Acho que o Real Madrid, assim como o Milan antes, são os times que ficam comigo, dado o tempo que passei aqui", afirmou. "No início, há paixão, e quando ela desaparece, outros sentimentos emergem, uma sensação de carinho. Minha lua de mel com o Real Madrid durará enquanto eu viver."

O técnico de 65 anos tem contrato até a próxima temporada, mas a expectativa é de que ele saia após uma temporada decepcionante do Real Madrid, apesar da contratação de Kylian Mbappé. A CBF tenta convencer o treinador a assumir a seleção brasileira.

Sobre o confronto com o Barcelona, Ancelotti ressaltou a dificuldade de enfrentar o Barcelona e mandou um recado aos seus comandados. "Jogar contra o Barcelona é sempre complicado, ainda mais nesta temporada. Você pode tentar surpreendê-los nas transições por causa da linha alta, da linha de impedimento, ou nas bolas paradas. Há muitas coisas sobre as quais conversei com os jogadores e trabalhamos nos treinos. Se eles me ouvirem, vai dar certo", disse.