Lazio arranca empate da Juventus nos acréscimos e se mantém na briga pelo G-4 do Italiano

Em confronto direto por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a Juventus visitou a Lazio, neste sábado, no estádio Olímpico de Roma, e conseguiu superar a pressão com um atleta a menos por mais de 35 minutos no segundo tempo, mas cedeu o empate por 1 a 1 aos 51 minutos, frustrando sua torcida.

Além de ampliar a série invicta para sete partidas, a equipe da capital italiana impediu a adversária de ficar em posição mais cômoda na tabela, embora a igualdade não tenha sido o melhor resultado para nenhum dos clubes, que agora somam 64 pontos e têm mais duas partidas para buscarem vaga no torneio continental.

O primeiro tempo foi morno, com um futebol físico e intenso, mas sem muitas chances de perigo para os dois lados. Os donos da casa começaram melhor e, logo aos 3 minutos, Dele-Bashiru recebeu o passe de Guendouzi na área e exigiu uma boa intervenção do goleiro Di Gregorio, na melhor oportunidade dos 45 minutos iniciais.

A Juventus, então, ocupou os lados com Weah e Alberto Costa para impedir os avanços dos alas e cresceu na partida, mas encontrou dificuldades para chegar à meta de Mandas. O conjunto de Turim sentia a ausência dos lesionados

Apesar do maior volume de jogo, os visitantes só finalizaram a gol, na primeira parcial, aos 16 minutos, e cabeceio de Nicolás González. Prevaleceram, porém, as jogadas ríspidas e disputas no meio de campo, resultando no placar de 0 a 0 na etapa inicial.

O segundo tempo foi completamente diferente. A Juventus foi para cima e, logo aos 6 minutos, McKennie cruzou da esquerda e Kolo Muani, sozinho na segunda trave, cabeceou com força para superar Mandas e abrir o placar. Quando os anfitriões demonstravam nervosismo e o conjunto alvinegro começava a se tranquilizar, Kalulu agrediu Taty Castellanos e foi expulso.

A partir daí, a Lazio recuperou o ânimo e foi para o ataque em busca do empate. A equipe do técnico Igor Tudor se fechou na defesa, enquanto o time romano pressionava por baixo e pelo alto. Aos 16 minutos, Rovella levou perigo ao gol de Di Gregorio. Sete minutos depois, Pellegrini finalizou por cima. Aos 29, Gila cabeceou no canto esquerdo e Di Gregorio afastou.

Acuada, a Juventus sentia falta dos lesionados Gatti, Bremer e Cambiaso no setor defensivo e do suspenso Yildiz para segurar a bola na frente, mas resistia às incessantes investidas da Lazio, que, por sua vez, insistia nos cruzamentos e sofria com a falta de pontaria de seus jogadores.

Aos 45 minutos, Di Gregorio desviou para a trave o chute de Dia. O goleiro não teve a mesma sorte no fim dos acréscimos, quando Vecino aproveitou o rebote na área, do próprio camisa 29, e tocou para a meta vazia para igualar o placar em 1 a 1.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pelo Campeonato Italiano:

Como 3 x 1 Cagliari

Lazio 1 x 1 Juventus