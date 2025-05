Sinner vence 99º do mundo em Roma na volta ao circuito após suspensão de 3 meses por doping

Em sua primeira partida após completar três meses de suspensão por doping, o número um do mundo, o italiano Jannik Sinner derrotou o argentino Mariano Navone, 99º do mundo, por 2 a 0 (6/3 e 6/4), em 1h38 neste sábado pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Sinner fez um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA), após dois testes positivos para clostebol em 2024, e não jogava desde o título no Aberto da Austrália, em janeiro. A inatividade de mais de três meses parece não causado muito prejuízo ao jogo do líder do ranking, que cedeu apenas três break points ao adversário e conseguiu salvar dois.

Ao avançar à terceira rodada em casa, Sinner ampliou sua sequência de vitórias no circuito para 22 partidas, iniciada em outubro de 2024. Sua última derrota aconteceu na final do ATP 500 de Pequim, em setembro, quando foi superado por Carlos Alcaraz. Desde então, além do Grand Slam australiano, foi campeão do Masters 1000 de Shangai, do ATP Finals e da Copa Davis.

Com o triunfo neste sábado, Sinner melhorou seu retrospecto contra rivais fora do top 20 para 60 vitórias em 60 jogos desde o US Open de 2023. Aos 23 anos, Sinner tenta agora chegar a marca de 61 trunfos seguidos contra adversários deste patamar na terceira rodada em Roma, quando enfrentará o holandês Jesper de Jong, 93º do ranking, que derrotou Alejandro Davidovich Fokina por 2 a 0 (6/0 e 6/2).

TRICAMPEÃ, SWIATEK PERDE DE FREGUESA E CAI NO RANKING

A polonesa Iga Swiatek, vice-líder do ranking mundial e três vezes campeã em Roma, foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Roma neste sábado por Danielle Colins, 35ª do ranking, por 6/1 e 7/5. Foi apenas a segunda vitória da tenista dos EUA em nove confrontos com a tetracampeã de Roland Garros.

Aos 23 anos, Swiatek não vence um torneio desde o título em Paris no ano passado e no próximo ranking vai aparecer ao menos na quarta posição. Se a italiana Jasmine Pauline, que neste sábado venceu a tunisiana Ons Jabeur por 2 a 0 (6/4 e 6/3), for campeã em Roma, Swiatek será a quinta do mundo.