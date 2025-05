Sequência boa para conquistar a torcida

Ainda em busca de uma boa sequência na temporada, o Botafogo inicia hoje, às 20h, contra o Internacional, no Niltão, uma série de jogos no Rio de Janeiro. Enquanto o treinador segue pressionado, o Fogão tem as partidas na cidade como trunfo para reconquistar a confiança da torcida e embalar, mas só vai funcionar se o time corresponder em campo.

Depois de encarar o Inter, o Glorioso pega o Estudiantes-ARG, pela Libertadores, também no Niltão. Em seguida, visita o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. A única viagem até o final do mês será para Brasília, onde enfrenta o Capital (DF), no Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, retornará ao Rio e terá pela frente a Universidad de Chile, no Niltão, pela Liberta.

Até aqui, sob comando do técnico português, o Botafogo disputou 12 jogos, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Uma das justificativas para o mau desempenho é a desgastante sequência, mas agora a desculpa não vai colar, já que será apenas uma viagem nos próximos 20 dias.

É importante que a reação comece hoje, para afastar a equipe do Z-4 e reduzir a distância para o G-4. De quebra, ainda ultrapassaria o Colorado, que tem nove pontos, um a mais que o Fogão.