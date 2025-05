Oscar, recuperado de lesão, treina e é opção para reforçar São Paulo contra o Palmeiras

Recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda que o afastou das 11 últimas partidas do São Paulo (três da Libertadores, sete do Brasileiro e uma da Copa do Brasil), o meia Oscar participou do treino deste sábado e está a disposição do técnico Luiz Zubeldía para o clássico deste domingo, na Arena Barueri, contra o Palmeiras pelo Brasileiro.

A última partida da maior contratação do São Paulo para a atual temporada foi no dia 2 de abril, quando o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, na estreia da Libertadores, e Oscar sentiu a contusão, sendo substituído por Luciano no segundo tempo. Oscar ainda não jogou no Brasileiro, que vai para a oitava rodada. O São Paulo é o único invicto no campeonato, mas com apenas um vitória ocupa apenas a 12ª colocação, com 9 pontos.

Outra estrela do elenco são-paulino, Lucas Moura, tem chances de jogar o clássico, mas existe a preocupação em partidas em gramados sintéticos, como o de Barueri. O atacante retornou após diversas semanas fora por trauma no joelho e entrou no segundo tempo nos dois últimos jogos da equipe, contra Fortaleza e Alianza Lima. O trauma foi sofrido justamente no gramado sintético do Allianz Parque, na semifinal do Campeonato Paulista, em março.

Também recuperados de problemas médicos, o volante Pablo Maia e o zagueiro Arboleda ficaram na reserva contra o time peruano no meio de semana. Neste sábado, Zubeldía comandou um trabalho tático que simulou situações de jogo e ajustou as cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro.