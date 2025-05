Boavista vence Maricá

O Boavista recebeu o Maricá, no estádio Elcyr Resende, e venceu por 2 a 1, pela quarta das 14 rodadas da primeira fase da Série D do Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Gabriel Conceição, que já vestiu a camisa do adversário, e não comemorou os gols. Chula descontou para o Tsunami.

Com a vitória, o Verdão chegou aos 7 pontos e subiu para o terceiro lugar. O Maricá soma 4 pontos e está na penúltima colocação na tabela.

Nas outras partidas do Grupo A6, o Pouso Alegre venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0. De quebra, o Dragão assumiu a vice-liderança do grupo. O único gol da partida foi marcado por Thiago Rubim, aproveitando falha do goleiro Lucas.

A liderança é da Portuguesa-SP, que venceu o Rio Branco-ES por 2 a 1. O Porto Vitória se impôs dentro de casa e bateu o Água Santa por 2 a 0.

Pela Série B, o Volta Redonda visita hoje o Criciúma, às 16h, em partida válida pela sétima rodada da competição. O Voltaço está no Z-4 e vai com tudo para buscar a segunda vitória no torneio.