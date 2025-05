Belarus x Brasil: saiba como assistir à final da Copa do Mundo de futebol de areia

Neste domingo (11), o Brasil enfrentará Belarus na Paradise Arena, em Victória, Seychelles, a partir das 12h30 (de Brasília), pela final da Copa do Mundo de futebol de areia. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da CazéTV e do FIFA+.

A Seleção garantiu vaga ao vencer Portugal de virada por 4 a 2 neste sábado (10). Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino fizeram os gols do triunfo brasileiro. Bernardo Lopes e André Lourenço marcaram para os lusitanos.

Já Belarus garantiu vaga ao vencer Senegal por 5 a 2. A seleção do leste europeu, assim como o Brasil, tem 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de futebol de areia 2025.

A disputa pelo terceiro lugar também acontecerá neste domingo (11). Senegal e Portugal vão se enfrentar mais cedo, às 11h (de Brasília), no mesmo local.