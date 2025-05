Seleção brasileira de ginástica rítmica obtém resultado histórico

A seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica conquistou pela primeira vez o título geral no circuito internacional. O resultado histórico foi obtido neste sábado na etapa de Portimão, em Portugal, da Copa do Mundo.



Ao som de "Evidências", música que fez sucesso com Chitãozinho e Xororó, o conjunto brasileiro formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Bárbara Galvão, Mariana Gonçalves, Maria Paula Caminha e Ana Luiza Franceschi, exibiu sua coreografia na série mista, disputada com três bolas e dois arcos, e conseguiu a nota 26.150.

OURO PARA O BRASIL!!!

Logo na estreia internacional da temporada, nossas leoas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto brilharam intensamente na Copa do Mundo de Portimão, em Portugal!

Com apresentações impecáveis nas duas séries, o Brasil conquistou… pic.twitter.com/H3X8hmobgo — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) May 10, 2025



A disputa no all-around consiste na soma das notas das séries mista e simples de uma competição. O Brasil terminou com 51.350 pontos, na frente de Espanha (48.050) e França (41.700). Na sexta-feira, as brasileiras já haviam obtido a melhor nota na série simples, com 25.200.



Neste domingo, acontecem as finais por aparelho. As brasileiras chegam com a maior nota das duas apresentações na fase classificatória. A decisão será disputada a partir das 10h30 (de Brasília). O Brasil abriga o Campeonato Mundial de ginástica rítmica, em agosto, no Rio de Janeiro. A disputa no all-around consiste na soma das notas das séries mista e simples de uma competição. O Brasil terminou com 51.350 pontos, na frente de Espanha (48.050) e França (41.700). Na sexta-feira, as brasileiras já haviam obtido a melhor nota na série simples, com 25.200.Neste domingo, acontecem as finais por aparelho. As brasileiras chegam com a maior nota das duas apresentações na fase classificatória. A decisão será disputada a partir das 10h30 (de Brasília). O Brasil abriga o Campeonato Mundial de ginástica rítmica, em agosto, no Rio de Janeiro.