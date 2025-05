Vasco passa mais um vexame e perde de virada para o Vitória com um homem a mais

Salvador - Depois de sofrer uma goleada na Sul-Americana , o Vasco protagonizou mais um vexame, desta vez no Campeonato Brasileiro. Com um homem a mais desde o primeiro tempo, o Cruz-Maltino perdeu de virada para o Vitória por 2 a 1 no Barradão, neste sábado (10), pela oitava rodada da competição. Vegetti, de cabeça, abriu o placar para o time carioca antes da ida para o intervalo. Na etapa complementar, porém, o Leão foi superior e construiu o triunfo com dois gols de Renato Kayzer.

Com o resultado, o Vasco entra na zona de rebaixamento. O Gigante da Colina soma sete pontos e ocupa a 17ª posição.

Agora, o Vasco vira a chave para a Sul-Americana. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Lanús na Argentina. A partida deve marcar a estreia do técnico Fernando Diniz à frente do time carioca.

O jogo

O Vitória foi superior ao Vasco durante a primeira metade da etapa inicial no Barradão. O Leão teve mais posse e mais volume, mas obrigou Léo Jardim a trabalhar pouco no período.

A equipe de Felipe assustou pela primeira vez por volta dos 26 minutos, quando Rayan soltou a bomba de fora da área, e Lucas Arcanjo mandou para escanteio. Pouco depois, veio o lance que impactou a partida: Matheuzinho acertou uma cotovelada na cabeça de Paulinho e foi expulso após o árbitro rever o lance no monitor do VAR.

O Gigante da Colina aproveitou o cenário no primeiro tempo e abriu o placar aos 42 minutos. Coutinho tocou para Nuno Moreira, que enfiou boa bola para Piton pelo lado esquerdo. O lateral, por sua vez, cruzou na medida para Vegetti cabecear forte e inaugurar o placar.

A expectativa, então, era o Vasco fazer um segundo tempo controlado e matar o jogo. A equipe carioca até tinha mais posse de bola, mas não fez valer a superioridade para ampliar a vantagem.

O Vitória não jogou a toalha, seguiu competindo e deixou tudo igual no placar aos 15 minutos. Depois de cobrança de falta de Jamerson, houve desvio de cabeça do ataque do Leão, e Léo Jardim salvou. No entanto, Renato Kayzer pegou o rebote e marcou.

Diante disso, Felipe fez mudanças, mas o Vasco seguia ineficaz. Mesmo com um a menos, o Vitória se mostrou mais organizado. O Leão conseguia neutralizar as ofensivas do Vasco e sair na transição rápida.

A sensação era de que os cariocas não estavam com um homem a mais desde o primeiro tempo. Não por acaso, a grande chance do Vasco na etapa final veio aos 42 minutos, quando Hugo Moura apareceu livre para cabecear, mas mandou em cima de Lucas Arcanjo.

O vexame ficou completo já na reta final, quando o Vitória virou. Em jogada trabalhada de escanteio, Baralhas foi acionado e levantou a bola na área. Gustavo Silva apareceu livre e tocou para Renato Kayzer, também livre, balançar as redes.

Ficha técnica

Vitória x Vasco

Data e hora: 10/05/2025, às 18h30

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Cartões amarelos: Janderson (VIT) Paulinho, Loide Augusto e Piton (VAS)

Cartões vermelhos: Matheuzinho (VIT)

Gols: Vegetti (0-1) (42'/1ºT) / Renato Kayzer (1-1) (15'/2ºT) / Renato Kayzer (1-2) (45'/2ºT)

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres (Neris), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Ryller e Matheuzinho; Wellington Rato (Fabri), Osvaldo (Renato Kayzer) e Janderson (Gustavo Silva).

VASCO (Técnico: Felipe)

Léo Jardim; Puma, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê) e Paulinho (Hugo Moura); Nuno Moreira (Zuccarello), Philippe Coutinho (Adson), Rayan (Loide Augusto) e Vegetti.