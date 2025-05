Flamengo vence o Bahia no Maracanã e assume liderança do Brasileirão

Rio - Neste sábado (10), o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A estratégia de impor um ritmo frenético no começo do primeiro tempo funcionou, e o Rubro-Negro abriu o placar cedo, com Arrascaeta. O Rubro-Negro teve o controle do jogo, mas viu a partida ganhar emoção na reta final com a expulsão de Gerson. Apesar disso, os cariocas administraram bem o cenário e seguraram o resultado.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 17 pontos e dorme na liderança da competição. Quem pode ultrapassar a equipe de Filipe Luís é o Palmeiras, que tem 16 pontos e ainda joga na rodada.

Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para a Libertadores. O Flamengo enfrentará a LDU na próxima quinta-feira, a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo C.

O jogo

O Flamengo impôs um ritmo frenético no começo do jogo, com muita pressão, e não deixou o Bahia respirar em campo. A estratégia funcionou, e o Rubro-Negro abriu o placar logo aos oito minutos.

Michael recebeu a bola pelo lado esquerdo, abriu espaço e cruzou para Arrascaeta, que veio de trás para surpreender a marcação do Bahia e finalizar de cabeça para balançar as redes do Maracanã.

Com o passar do tempo, o Rubro-Negro naturalmente diminuiu o ritmo, mas manteve o controle de boa parte da etapa inicial. A principal chance do Esquadrão veio na jogada individual de Kayky, que obrigou Rossi a fazer grande defesa.

Apesar disso, o Rubro-Negro teve notícias ruins. Allan e Pulgar sentiram dor na posterior da coxa direita e foram substituídos durante o primeiro tempo. O clube informou que eles serão reavaliados neste domingo (11).

A etapa complementar foi de menos emoção. O ritmo caiu, e os dois times produziram muito pouco. O cenário era favorável ao Rubro-Negro, que vencia a partida e ainda tinha mais posse de bola.

E os lances que trouxeram perigo acabaram anulados por impedimento. Pelo lado do Bahia, Nestor ficou cara a cara com Rossi, que fez a defesa. Posteriormente, pelo lado do Flamengo, Luiz Araújo chegou a balançar as redes. Os dois jogadores, porém, estavam em posição irregular.

A partida caminhava para uma vitória tranquila, mas ganhou contornos de emoção nos minutos finais, quando Gerson foi expulso após uma entrada dura em Erick Pulga. Inicialmente, o árbitro apresentou o cartão amarelo, mas mudou a decisão depois de rever o lance no VAR.

Pouco depois, um lance confuso aconteceu dentro da área do Bahia, e Daronco voltou ao monitor para marcar um possível pênalti para o Fla, mas ele manteve a decisão de campo de tiro de meta.

Por causa da sequência de idas ao VAR, o árbitro aplicou 13 minutos de acréscimos. Apesar dos minutos acrescidos e da inferioridade numérica, o Rubro-Negro administrou bem o cenário e assegurou a virada.

Ficha técnica

Flamengo x Bahia



Data e hora: 10/05/2025, às 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Cartões amarelos: Ramos Mingo (BAH)

Cartões vermelhos: Gerson (FLA)

Gols: Arrascaeta (1-0) (08'/1ºT)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Allan (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolina); Michael (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Pedro).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba (Erick Pulga); Rezende, Jean Lucas (Cualy) e Rodrigo Nestor (Tiago); Kayky (Everton Ribeiro), Iago e Lucho Rodríguez (Willian José).