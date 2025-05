Botafogo busca a reabilitação diante do Internacional para acabar com desconfiança da torcida

Atual campeão brasileiro, o Botafogo ainda gera desconfiança na sua torcida pela irregularidade apresentada na temporada. Na última rodada, perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e agora vai tentar a reabilitação diante do Internacional no Engenhão, neste domingo, às 20 horas. O jogo é válido pela oitava rodada.

O time carioca começou a rodada como 12º colocado, com oito pontos. O momento do Internacional, campeão gaúcho, também é turbulento, tanto que vem de derrota por 4 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gaúchos iniciaram o fim se semana na nona posição, com nove pontos.

Atrás de pontos, os dois times estiveram em ação durante a semana pela Libertadores. O Botafogo passou pelo Carabobo, por 2 a 1, na Venezuela, mas ainda é terceiro colocado no Grupo A, com seis pontos. O time gaúcho perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional, na Colômbia, também ficando em terceiro lugar no Grupo F, com cinco pontos.

O volante Gregore, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Renato Paiva. Diante deste cenário, o jovem Newton, que recebeu uma oportunidade, volta ao banco de reservas.

Sem peças importantes do elenco, Renato Paiva deve utilizar David Ricardo e Jair Cunha na zaga, e os atacantes Artur e Rwan Cruz no setor ofensivo, com Jeffinho e Igor Jesus, repetindo o esquema com quatro atacantes, tática adotada nas últimas partidas. Recuperado de um trauma na panturrilha esquerda, o meia Santiago Rodríguez volta a ser relacionado.

A principal dúvida está na lateral-esquerda, onde o jovem Cuiabano, destaque na vitória sobre o Carabobo, disputa a vaga de titular com o experiente Alex Telles.

A lista de desfalques é extensa: os zagueiros Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, e Bastos, com trauma no joelho esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e os atacantes Matheus Martins e Mastriani, ambos com problema muscular na coxa esquerda.

O Internacional não vai ter Enner Valencia e Rafael Borré, seus principais atacantes. Ambos se recuperam de uma lesão grau dois no músculo posterior da coxa esquerda. Sem esta dupla, o técnico Roger Machado deve apostar no jovem Lucca, de 22 anos. Revelações da base, Ricardo Mathias, de 18 anos, e Raykkonen, com 16, também são opções.

A comissão técnica também não terá à disposição o volante Bruno Henrique. Titular contra o Corinthians, ele recebeu um cartão vermelho no duelo e cumpre suspensão. A ausência abre o caminho para Ronaldo, considerado um 12° jogador no time de Roger Machado, ganhar uma oportunidade entre os onze iniciais.

O goleiro Rochet, que se recupera de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, e os atacantes Johan Carbonero, com dores musculares na coxa esquerda, e Vitinho, em tratamento de uma fratura no segundo dedo da mão esquerda, também estão no departamento médico e seguem longe dos gramados.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X INTERNACIONAL

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Rwan Cruz, Igor Jesus e Jeffinho. Técnico: Renato Paiva

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia, Ronaldo e Alan Patrick; Wesley e Lucca. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).