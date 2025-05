Cruzeiro visita o lanterna Sport em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão

Embalado após duas vitórias seguidas contra gigantes cariocas, o Cruzeiro tenta manter o ritmo na briga pelo G-4 do Brasileirão. Neste domingo, às 16h, enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada. O adversário pernambucano luta contra a zona de rebaixamento e ainda busca a primeira vitória.

O Cruzeiro vem de duas vitórias em casa, diante do Vasco, por 1 a 0, e Flamengo, por 2 a 1, seguindo 100% como mandante. Fora de casa, porém, acumula um empate e duas derrotas, ainda atrás do primeiro triunfo. Com 13 pontos, iniciou a rodada em quarto lugar. No meio de semana, porém, empatou por 1 a 1 com o Mushuc Runa, do Equador, e, com um ponto em quatro jogos, não tem mais chances de classificação na Copa sul-americana.

O técnico Leonardo Jardim terá o desfalque do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e deverá escalar Walace no lugar. Além disso, o zagueiro Janderson teve lesão no joelho durante um treinamento e não deve mais atuar na temporada. O atacante Gabigol, que não jogou no meio de semana, deve retornar.

Depois do Sport, o Cruzeiro terá o clássico com o Atlético e, por isso, há preocupação com os pendurados, que não são poucos. A lista conta com o goleiro Cássio, o zagueiro Villalba, os meias Christian e Matheus Pereira, e o atacante Kaio Jorge.

Após a eliminação na Sul-Americana, Leonardo Jardim pediu foco no restante da temporada no Brasileiro e de olho numa vaga Libertadores de 2026. "Não queremos jogar a Sul-Americana no futuro, queremos a Libertadores. Temos que estar focados nas outras competições de forma a não voltar na Sul-Americana no próximo ano,"

Vindo da Série B, o início do Sport na elite não tem sido nada bom. Em sete jogos, são dois empates e cinco derrotas. A última delas diante do Fluminense, por 2 a 1, fora de casa. Com apenas dois pontos, amarga a 20ª e última colocação.

Com os maus resultados, o time pernambucano decidiu pela saída do técnico Pepa. O clube foi ao mercado e contratou o português António Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians, anunciado na sexta-feira. Ele já comandou os treinamentos e, caso esteja regularizado, estará à beira do gramado. Em caso negativo, o auxiliar César Lucena comanda o time.

O novo treinador não deve fazer muitas alterações no primeiro jogo, mas tem um desfalque importante para montar o time. O meia Lucas Lima levou o terceiro cartão amarelo e não joga. O meia Titi Ortiz e o volante Du Queiroz são opções.

Por outro lado, o meia Sérgio Oliveira e o zagueiro Rafael Thyere estão liberados pelo departamento médico e devem aparecer entre os relacionados.

Ao desembarcar no Recife, António Oliveira destacou a força da torcida. "Esse calor humano que me faz sentir em casa. Agora é trabalhar e atingirmos aqui os resultados que vão permitir que o objetivo seja alcançado."

FICHA TÉCNICA:

SPORT X CRUZEIRO

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Atencio e Titi Ortiz; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira (César Lucena).

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Walace, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).