Palmeiras e São Paulo fazem clássico no Brasileirão após 'dever cumprido' na Libertadores

As duas melhores campanhas da Copa Libertadores até o momento se enfrentam nesta oitava rodada Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o São Paulo, na Arena Barueri, às 17h30 deste domingo. No Brasileirão, contudo, as situações dos times são diferentes. Os palmeirenses lideram, com 16 pontos. O São Paulo, apesar de único time invicto, acumula seis empates, com nove pontos, na 11ª posição.

As equipes duelam após uma semana positiva na Libertadores. O Palmeiras garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo. O São Paulo ainda não está matematicamente classificado, mas tem a segunda melhor campanha geral e um cenário favorável.

Titular em Assunção, na vitória sobre o Cerro Porteño, o meia Allan, do Palmeiras, avalia que o Palmeiras tem experiência para lidar com o clássico e manter a liderança. Se o time não vencer, Red Bull Bragantino, Flamengo, Cruzeiro e Fluminense terão a chance de assumir a ponta.

"Sabemos atuar em jogos assim. Temos de trabalhar para manter esse bom desempenho. O nosso time está mais cascudo, unido e podemos fazer uma boa partida", comenta o jogador.

A tendência é que ele não seja mantido entre os 11 iniciais. O time de Abel Ferreira ganha ainda mais experiência com o retorno de Felipe Anderson, poupado da viagem ao Paraguai.

O São Paulo pode contar, ao menos no banco, com a volta de Oscar, recuperado de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Ele retomou aos treinos com o grupo nesta semana. Os garotos que entraram no lugar dos muitos são-paulinos lesionados corresponderam dentro de campo. Porém, o técnico Luis Zubeldía carece de alternativas e pode, progressivamente, voltar a mudar o time com os retornos.

Uma novidade diante do Alianza Lima foi a volta de Lucas. Para o clássico, o camisa 7 pode até ser titular, mas deve iniciar no banco, com a manutenção, por enquanto, de Matheus Alves. Foi contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, que Lucas teve um trauma no joelho direito. Esta partida marcou a última derrota do São Paulo Os palmeirenses venceram por 1 a 0, com um gol a partir de pênalti polêmico sobre Vitor Roque.

Desde aquele jogo, Zubeldía tem um time remodelado. André Silva, artilheiro do clube, com 10 gols, era reserva até a lesão de Calleri. Ele e Ferreirinha têm assumido protagonismo e representam, juntos, 10 dos últimos 14 gols são-paulinos.

Na defesa, Zubeldía tem variado as peças. O revezamento é elogiado pelo zagueiro Alan Franco. "A gente trabalha. Tanto eu, o Ruan, o Arboleda, Sabino, o Ferraresi, quando está na zaga; A gente sempre trabalha e tenta fazer o melhor para ajudar o time e tentar não tomar gol. Fazer nosso trabalho da melhor maneira para que o nosso gol sempre termine no zero", avalia o defensor argentino.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves (Lucas Moura); Cédric Soares, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).