Diniz está preparado!

'Mais preparado do que quando assumi o Fluminense". Foi assim que Fernando Diniz definiu a sua chegada ao Vasco - a segunda passagem na carreira - ontem. Apresentado no CT Moacyr Barbosa, o treinador afirmou que não quer focar somente em resultados e não escondeu a felicidade de poder retornar ao Cruz-Maltino.

"Diferente da maioria das pessoas, não foco só no resultado. Não é a única coisa importante. Nesses momentos quando o resultado não aparece, eu só faço uma coisa, que é melhorar. Pode perder o jogo, campeonato, mas não pode perder as coisa essenciais da vida: capacidade de melhorar, ficar mais forte (...). Futebol é muito mais do que conquista do título, é muito maior", disse Fernando Diniz.

O treinador confirmou que tinha o desejo de voltar a trabalhar no Gigante da Colina. Ele garantiu que tem "muito a acrescentar" no comando e pontuou sua principal meta no comando do clube carioca: que o time consiga falar a mesma língua que o torcedor nas arquibancadas.

"A torcida é o maior trunfo do Vasco. É uma torcida diferente. A gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida para criar uma conexão. Uma das minhas funções é essa, que o time consiga se conectar à torcida. É uma torcida muito diferente", completou o comandante.