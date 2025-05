Avaí empata com a Ferroviária e deixa de encostar na liderança da Série B do Brasileiro

No duelo que abriu a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, o Avaí perdeu a chance de encostar de vez na briga pela liderança. Fora de casa, saiu na frente da Ferroviária, mas acabou ficando no empate por 1 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com o resultado, por enquanto se manteve dentro do G-4, na quarta posição com 13 pontos, mas pode perder colocações no decorrer da rodada. Já a Ferroviária conseguiu embalar a terceira partida seguida sem derrota e é sétima colocada com onze pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e apostando nos contra-ataques, o Avaí saiu na frente do placar. Logo aos cinco minutos, Cléber levou a melhor contra os marcadores na arrancada, driblou o goleiro Dênis Júnior e bateu para o gol aberto.

A partir daí, com mais posse de bola, a Ferroviária foi para cima e conseguiu empatar aos 45 minutos. Depois de um escanteio cobrado na área, Carlão resvalou de cabeça e Thiago Lopes completou para o gol. O gol ainda foi analisado pelo VAR por mais de cinco minutos, mas depois foi confirmado. Por isso, o duelo foi para o intervalo empatado.

Na volta do intervalo, a intensidade seguiu a mesma, agora com os dois times buscando a vitória. Aos 16 minutos, o Avaí levou perigo com Marquinhos Gabriel, em um chute de meia altura, dentro da área, mas acabou indo para fora após desviar nas costas do defensor.

O time paulista ainda tentou responder, mas foi o Avaí que por muito pouco não saiu com a vitória. Aos 43, depois de um cruzamento na área, Cléber cabeceou livre, mas acabou mandando no travessão do gol defendido por Dênis Júnior.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da Série B. Na sexta-feira, a Ferroviária visita o Goiás, às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Já no sábado, o Avaí faz um clássico contra a Chapecoense, no estádio da Ressacada, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 1 AVAÍ

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Erik Nascimento, Maycon e Eric Melo (Zé Mário); Ricardinho, Netinho (Ian Luccas), Albano (Cássio Gabriel) e Thiago Lopes; Juninho e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius (Railan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Andrey); João Vitor, JP (Emerson Ramon), Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel (Mendes); Hygor (Gaspar) e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Cléber, aos cinco, e Thiago Lopes, aos 40 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Vinícius e Jonathan Costa (Avaí).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 21.910,00.

PÚBLICO - 1.427 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).