Luis Enrique aprova chegada de Ancelotti ao Brasil, mas avisa: 'Não desejo sucesso a eles'

Após trocar o Real Madrid pela seleção brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti recebeu mensagens de apoio de colegas como Diego Simeone (Atlético de Madrid), Hansi Flick (Barcelona) e Manuel Pellegrini (Betis). Não foi o caso do espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain e ex-comandante da Espanha, que adotou um tom menos diplomático, nesta sexta-feira, e abusou da sinceridade.

"Obviamente, não desejo sucesso nem ao Brasil nem ao Ancelotti, porque quero que minha seleção tenha sucesso", comentou o treinador espanhol em entrevista coletiva. "Mas é muito positivo que um italiano possa treinar o Brasil. É uma combinação muito positiva", aprovou o comandante do PSG.

Apesar de não desejar sucesso ao experiente técnico em sua empreitada no futebol brasileiro, Luis Enrique elogiou ao companheiro de profissão e destacou as conquistas do italiano, que venceu praticamente todos os títulos importantes por clubes. "Acho que nunca houve um técnico com uma carreira parecida com a de Carlo Ancelotti. Ele é uma ótima pessoa dentro e fora de campo", acrescentou.

Em grande temporada, Luis Enrique conduziu o PSG à conquista do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência e à decisão da Liga dos Campeões, no próximo dia 31, diante da Inter de Milão, após deixar para trás equipes como Liverpool e Arsenal. Neste sábado, sua equipe se despede do campeonato nacional diante do Auxerre, mas a cabeça do treinador está voltada para a disputa do inédito continental e para a final da Copa da França, no dia 24, contra o Reims.

"Estamos no melhor momento da temporada", avisou. "Quando olhei para o calendário, vi que faltam apenas três jogos, sem contar o Mundial de Clubes, que é uma competição interessante. Vamos tentar gerir tudo isto da melhor forma possível para que todos os jogadores estejam no seu melhor", afirmou, deixando a festa para os torcedores.