Eleição já tem data

Eleito interventor pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney determinou a data que definirá o novo presidente da entidade. Em ofício divulgado ontem, foram convocadas eleições para o próximo dia 25, um domingo, véspera da chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil.

A publicação do edital será feita hoje. Entre os dias 18 e 20, será necessário o registro das chapas interessadas no mandato, que será válido de 2025 a 2029.

Além da presidência, outros 14 cargos serão definidos na Assembleia Geral: oito vice-presidentes; três membros efetivos e três suplentes do Conselho Fiscal.

Atualmente, o favorito para assumir o comando da CBF é Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF). O nome do dirigente é o preferido de 19 federações estaduais, que assinaram um manifesto defendendo a "renovação do futebol brasileiro".

Afastado da presidência da CBF por decisão da Justiça, Ednaldo Rodrigues entrou com uma ação no STF pedindo o cancelamento da nova eleição. Na petição, que será julgada pelo ministro Gilmar Mendes, os advogados de Ednaldo alegam que, se ele conseguir derrubar a decisão da Justiça e voltar à presidência, o resultado de uma nova eleição poderá gerar uma duplicidade de mandatos, "comprometendo a governança do futebol brasileiro".