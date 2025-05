Chapecoense vence duelo direto contra o Cuiabá e 'dorme' no G-4 da Série B

A Chapecoense levou a melhor no duelo direto contra o Cuiabá. Em jogo isolado nesta sexta-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time catarinense venceu os cuiabanos por 2 a 1, na Arena Condá, e dorme no G-4 - grupo de acesso.

Com os gols de Mailton e Ítalo, a Chapecoense chegou a três jogos sem perder e soma 13 pontos, aparecendo momentaneamente em terceiro lugar. Já o Cuiabá, conheceu a sua segunda derrota seguida e caiu para a sexta colocação, com 12 pontos. De Lucca marcou o gol do time mato-grossense.

A partida começou com a Chapecoense saindo na frente. Logo aos sete minutos, Mailton cobrou falta com perfeição, no ângulo, sem chances para o goleiro para abrir o marcador. Logo após o gol, o Cuiabá subiu as linhas e passou a dominar a partida, porém sem conseguir levar perigo à meta adversária.

O jogo defensivo do time da casa era interessante. Com a vantagem, se abdicou da posse de bola e passou a explorar os contra-ataques, principalmente com Marcinho. O panorama seguiu até o fim do primeiro tempo. Com o Cuiabá rondando a área, trocando passes e a Chapecoense neutralizando todas as jogadas ofensivas.

Na segunda etapa, o Cuiabá voltou mais incisivo e conseguia envolver a defesa da Chapecoense. Abrindo espaço, Edu apareceu na segunda trave, mas chutou sob o gol. De tanto insistir, foi pelo alto que desbloqueou a defesa do time da casa e empatou o marcador, com De Lucca, de cabeça, aos 22. Mas o empate durou pouco tempo.

Aos 32, em contra-ataque, Ítalo avançou sobre a marcação, invadiu a área e bateu cruzado para recolocar a Chapecoense à frente do placar novamente. Com a vantagem, o time da casa repetiu a estratégia de baixar as linhas e se impôs defensivamente para conquistar os três pontos.

A Chapecoense volta a campo no dia 24, no clássico estadual contra o Avaí, na Ressacada. Já o Cuiabá ganha uma folga na tabela e só atua daqui a 10 dias, na segunda-feira (dia 26), às 21h, diante do Vila Nova, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 CUIABÁ

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira; Mailton, Rafael Carvalheira (Jorge Jiménez), Bruno Matias, Giovanni Augusto (Maílson) e Walter Clar (Mancha); Marcinho (Ítalo) e Getúlio (Dentinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan (Guilherme), Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro (De Lucca), Denílson e Max (Lucas Cardoso); Juan Christian, Pedrinho (Edu Júnior) e Derik Lacerda (Jadson). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Mailton, aos sete minutos do primeiro tempo. De Lucca, aos 22, Ítalo, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Matias (Chapecoense).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 132.045,00.

PÚBLICO - 5.565 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).