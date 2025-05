Vasco enfrenta Fortaleza na volta de Fernando Diniz a São Januário para deixar a zona da degola

O Vasco terá pela frente o seu segundo desafio sob o comando de Fernando Diniz, o primeiro no Brasileirão. Neste sábado vai enfrentar o Fortaleza, em São Januário, pela nona rodada. O duelo terá início às 18h30 e o desafio vascaíno é vencer para deixar a zona de rebaixamento - Z-4.

Anunciado como técnico na semana passada, Diniz fez sua estreia na derrota por 1 a 0 para o Lanús, na última quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Antes disso, sob o comando de Felipe Maestro (interino), perdeu para o Vitória por 2 a 1, pelo Brasileiro.

Os cariocas vivem situação complicada na tabela e abrem a zona de rebaixamento em 17° lugar, com sete pontos. Os cearenses querem continuar subindo após importante triunfo e estão em 11° lugar, com 10 pontos.

O lateral-direito Paulo Henrique, que estava suspenso, volta no lugar de Puma Rodríguez. A escalação deve ser a mesma utilizada contra o Lanús. O meia Dimitri Payet, que voltou a treinar com bola após período ausente para tratar de dores no joelho direito, pode ser a grande novidade no banco.

Ainda continuam de fora os zagueiros Lucas Freitas e Maurício Lemos, que se recuperam de uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito e de uma fratura na costela, respectivamente.

Apresentado na quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, Diniz esbanjou confiança na recuperação do time após o contato inicial com os jogadores. O treinador elogiou o elenco e prometeu foco total na luta para 'encontrar um bom caminho' de olho na sequência da temporada.

"Se não achasse que fosse possível melhorar, não teria vindo. É um elenco que tem bons jogadores, mas que tem rendido abaixo do que pode, por diversos motivos, e vamos trabalhar incessantemente para que a equipe encontre um bom caminho, comece a pontuar no Brasileiro e avance nas Copas."

O Fortaleza teve atuação de gala na oitava rodada ao golear o Juventude por 5 a 0. Por outro lado, não conseguiu balançar as redes diante do Atlético Bucaramanga e empatou por 0 a 0, também na quarta-feira, pela Libertadores.

Reservas na Libertadores, o meia Pochettino e o atacante Lucero devem ser titulares nas vagas de Emmanuel Martínez e Deyverson, respectivamente. Tinga, por motivos particulares, não apareceu na lista de relacionados.

Sem o ídolo tricolor, Eros Mancuso é cotado para receber uma oportunidade na posição. Três jogadores seguem no departamento médico: o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Zé Welison e o atacante Moisés.

O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a expectativa para o confronto e elogiou Diniz, descrevendo o adversário como um técnico com 'uma alta capacidade de convencer os seus jogadores'.

"Conheço o estilo do Diniz. Acho que ele está começando seu trabalho agora, mas é um treinador com uma alta capacidade de convencer os seus jogadores. Sabemos que o próximo jogo é em São Januário, é um adversário que está na mesma situação em que estávamos nós há duas semanas. Vai ser uma partida difícil, como sempre."

FICHA TÉCNICA

VASCO X FORTALEZA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA - João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).