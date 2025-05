Knicks atropelam Celtics, fazem história em Nova York e voltam à final do Leste após 24 anos

O New York Knicks está de volta à decisão da Conferência Leste. Em uma atuação dominante, a equipe nova-iorquina venceu o Boston Celtics por 119 a 81 no Jogo 6, fechou a série em 4 a 2 e eliminou o atual campeão da NBA. O resultado coroa uma campanha sólida dos Knicks e coloca o time novamente entre os protagonistas da liga após mais de duas décadas.

Sem Jayson Tatum, fora por rompimento do tendão de Aquiles, o Celtics entrou pressionado e fragilizado. Ainda assim, poucos esperavam tamanha superioridade dos Knicks, que dominaram o confronto do início ao fim. Foram 27 pontos de vantagem só no primeiro tempo, a maior da franquia em um jogo de playoffs desde 1970, ano do primeiro título. O placar final refletiu o tom da série: um time determinado a mudar sua história.

Os Knicks agora retornam à decisão da Conferência Leste pela primeira vez desde a temporada 1999/2000, e novamente enfrentarão o Indiana Pacers, em um reencontro de peso. Naquela ocasião, deu Pacers. Agora, mais de duas décadas depois, o clima é de confiança e expectativa. "Quando você quer ir fundo nos playoffs, precisa ter aquela crença inabalável de que nunca vai perder. E mostramos isso nessa série", disse Karl-Anthony Towns após o jogo.

A performance coletiva foi o destaque da noite. Jalen Brunson liderou a equipe com 23 pontos, seis rebotes e seis assistências. OG Anunoby brilhou nos dois lados da quadra e flertou com o double-double (23 pontos e 9 rebotes). Mikal Bridges acrescentou 22 pontos e Towns completou com 21. Do lado de Boston, Jaylen Brown foi o principal nome, com 20 pontos - insuficientes para evitar a eliminação.

A torcida fez sua parte e lotou as ruas de Nova York após a vitória, celebrando a vaga com entusiasmo. A equipe agora está a dois passos de acabar com um jejum de mais de 50 anos sem título. Campeões em 1970 e 1973, os Knicks tentam retomar o topo com um time competitivo, equilibrado e em boa fase nos playoffs.

O primeiro jogo contra os Pacers será disputado na próxima quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden.