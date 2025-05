Real Madrid anuncia contratação do zagueiro Dean Huijsen, promessa da seleção espanhola

O Real Madrid anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Dean Huijsen, de apenas 20 anos. Considerado uma das grandes promessas do futebol europeu, o defensor assinou contrato válido até 30 de junho de 2030. Ele estava no Bournemouth, da Inglaterra, onde foi eleito o melhor jovem da temporada no Campeonato Inglês.

De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue desembolsou 59,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 373,9 milhões) para pagar a multa rescisória e garantir a chegada do defensor. O investimento reforça a estratégia do Real em apostar em jovens talentos com grande potencial de valorização.

No anúncio oficial, o Real Madrid destacou as qualidades de Huijsen com um vídeo repleto de lances do zagueiro. Os melhores momentos mostram um jogador técnico, com bom domínio de bola, precisão nos passes e capacidade para realizar lançamentos em profundidade - característica cada vez mais valorizada no futebol moderno.

Revelado pelo Málaga, Huijsen passou ainda por Juventus e Roma antes de se transferir para o futebol inglês. Na atual temporada pelo Bournemouth, disputou 34 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

A chegada do zagueiro reforça um setor que vem sendo constantemente ajustado por Carlo Ancelotti, de saída para a seleção brasileira. Além dos nomes consolidados como Jacobo Ramón, Asencio e Tchouaméni, que tem atuado improvisado na zaga, o Real Madrid também conta com Éder Militão, ainda em recuperação de lesão.

Huijsen é visto como nome de futuro também para a seleção espanhola, embora tenha nascido na Holanda. A expectativa em torno do jovem defensor é alta, e sua contratação é mais um passo do Real Madrid para manter a renovação do elenco.

Vice-campeão espanhol, o Real Madrid volta a campo neste domingo (19), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Sevilla, fora de casa, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.