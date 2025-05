Isaquias Queiroz vence C1 500m na Copa do Mundo de canoagem na Hungria

O campeão olímpico Isaquias Queiroz voltou a mostrar seu alto nível internacional neste sábado ao conquistar a medalha de ouro na prova do C1 500 metros da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de canoagem de velocidade. O brasileiro completou o percurso com o tempo de 1min47s80, superando adversários fortes e consolidando sua condição de referência mundial na modalidade.

Apesar de a prova dos 500 metros não integrar o programa olímpico, a vitória reforça a preparação do canoísta baiano rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Dono de cinco medalhas olímpicas, sendo uma de ouro e quatro de prata e bronze, Isaquias usou uma estratégia eficaz para alcançar o topo do pódio. Após um início controlado, acelerou no momento decisivo e cruzou a linha de chegada com meio segundo de vantagem sobre o vice-campeão, o atleta neutro Zakhar Petrov. O romeno Catalin Chirla completou o pódio.

Outro brasileiro na prova, Gabriel Assunção, de apenas 20 anos, também disputou a final A e terminou em quinto lugar, com o tempo de 1min50s17. O jovem remador teve um início forte, passando entre os quatro primeiros na metade do trajeto, mas perdeu rendimento nos 250 metros finais e foi ultrapassado pelo moldavo Serghei Tarnovschi.

Na prova olímpica do C1 1000 metros, Isaquias não conseguiu avançar à final, ficando fora da decisão ao parar na semifinal.

A participação brasileira segue intensa na competição. Isaquias e Gabriel ainda competirão juntos no C2 500 metros, enquanto Filipe Vieira e Jacky Godmann formarão a outra dupla do Brasil na prova. No C4 500m, os quatro - Filipe, Jacky, Gabriel e Mateus Nunes - também representarão o país.