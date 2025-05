Ronaldo ironiza federações por manifesto pedindo renovação da CBF

Em meio ao processo de nova eleição para presidente da CBF, Ronaldo Fenômeno usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para ironizar o manifesto de 19 federações pedindo renovação na entidade. O ex-jogador tentou concorrer neste ano contra Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo por decisão judicial, mas não conseguiu apoio de federação alguma para oficializar a candidatura.

"Agora?", ironizou Ronaldo, em tom de provocação.

Sem concorrência, Ednaldo foi eleito por unanimidade para o mandato de 2026 a 2030. Agora com o presidente da CBF afastado, há um movimento nos bastidores em prol de duas candidaturas. As 19 federações que publicaram o manifesto apoiam o presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, enquanto as outras e parte dos clubes desejam que o candidato seja o presidente da federação paulista, Reinaldo Carneiro Bastos.



Desta vez, Ronaldo Fenômeno não disputará a eleição para presidente da CBF, marcada para o dia 25 de maio.