Ex-zagueiro Lúcio sofre queimaduras em acidente doméstico e é internado em Brasília

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão pela seleção brasileira em 2002, foi internado nesta sexta-feira em um hospital particular de Brasília após sofrer queimaduras em um acidente doméstico. Nas redes sociais, o perfil do ex-atleta informou que ele está consciente e estável.

"Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", disse o comunicado.

Aos 47 anos, Lúcio encerrou sua carreira profissional em 2020, tendo marcado época ao defender a Inter de Milão, da Itália, além do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, ambos na Alemanha.

No Brasil, jogou pelo Gama e pelo Internacional antes de rumar para a Europa. No retorno ao país, atuou pelo São Paulo, Palmeiras, Gama novamente e pendurou as chuteiras no Brasiliense. Durante esse período, também jogou no futebol indiano.

Pela seleção brasileira, além de ser campeão da Copa do Mundo de 2002, Lúcio foi titular na Copa de 2006 e capitão na Copa de 2010. Somando clubes e seleção, foram 787 jogos e 54 gols ao longo da carreira.