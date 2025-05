Aposta em BH ou no Tigrinho?

O mantra de Filipe Luis é encarar toda rodada como final, mas hoje, em especial, o Flamengo tem um duelo com mais cara de decisão. No tapetinho do Allianz Parque, o Mengão enfrenta o líder Palmeiras, às 16h, de olho em tirar a gordurinha do Porco na tabela.

No 'jogo de xadrez' entre técnicos, cada peça no tabuleiro é um mistério, mas Filipe deve levar a campo um ataque com Bruno Henrique no comando, tanto pela condição física de Pedro para atuar na grama sintética, quanto pela pressão que o camisa 27 consegue exercer na saída de bola. Além disso, terá a volta de Arrascaeta, poupado no empate em 0 a 0 com o Botafogo, na rodada passada.

Em outras circunstâncias, pensar em empate até que não seria mau negócio, mas os quatro pontos de vantagem do Alviverde na liderança não deixam os rubro-negros pensarem em nada diferente de uma vitória, até porque o Allianz Parque não tem sido tão hostil. O Mais Querido não perde por lá desde 2017 pelo Brasileirão — cinco empates e duas vitórias.

Enquanto isso, o Porco, que investiu pesado neste ano, também vai com o que tem de melhor para tentar abrir uma distância ainda maior. Normalmente, não costuma jogar de peito aberto contra o Mengão, só que agora tem um time recheado de estrelas, como a jovem promessa Estêvão e a contratação mais cara da história do futebol brasileiro: Vitor Roque, o 'Tigrinho', comprado ao Barcelona por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na época).