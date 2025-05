Resende e America empatam

Resende e America empataram em 1 a 1, na tarde de ontem, no Estádio do Trabalhador, em Resende, pela terceira rodada da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série A2 do Carioca (Segundona do Rio).

A rede balançou pela primeira vez logo nos primeiros minutos de jogo, com direito a 'Lei do Ex'. Léo Pedro, revelado na base do Resende, tabelou e entrou na área para vencer o goleiro e abrir o placar para o America.

O Resende pressionou e cresceu no segundo tempo. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, Luan Gama escorou de cabeça e empatou: 1 a 1.

O líder São Gonçalo entra em campo hoje para enfrentar o Olaria, às 15h, na Rua Bariri. Se vencer, se isola em primeiro lugar. No mesmo horário, a Cabofriense recebe o Araruama, no estádio João Saldanha.

Série B do Brasileiro

O Volta Redonda segurou o empate em 1 a 1 com o Remo, ontem, no Mangueirão, pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro, e dormiu fora do Z-4.