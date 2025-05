Guga faz a festa do Fluzão no Maraca

De virada, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, na noite de ontem, pela décima rodada do Brasileirão. O Tricolor até começou melhor, mas o Cruz-Maltino saiu na frente com João Victor. O Fluzão, porém, conseguiu deixar tudo igual com um gol contra de Vegetti. A etapa complementar foi de menos emoção, mas os comandados de Renato foram superiores. E na reta final, Guga acertou um chutaço de fora da área para selar o triunfo.

Fluminense e Vasco fizeram um primeiro tempo animado no Maracanã. O Tricolor começou melhor e teve mais volume ofensivo, mas não aproveitou esse momento para balançar as redes. Melhor para o Vascão, que abriu o placar com João Victor de cabeça. Na comemoração, Rayan fez a letra 'C' em alusão ao Flu já ter disputado a terceira divisão.

Já na reta final do primeiro tempo, o Time de Guerreiros deixou tudo igual. Lima cabeceou, Léo Jardim fez a defesa, mas a bola rebateu em Vegetti e entrou.

No segundo tempo, o cenário se repetiu, com o Fluzão ditando o ritmo, enquanto o Vasco mostrava dificuldade para sair. Com o passar do tempo, o Cruz-Maltino até conseguiu ir ao ataque, mas o time de Renato Gaúcho seguia melhor e foi coroado com a vitória, que veio dos pés de Guga com um lindo chute de fora da área.