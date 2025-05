Novorizontino bate Paysandu com show de Nathan Fogaça e encosta do G-4 da Série B

O Novorizontino está, mais uma vez, na briga por vaga no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time paulista recebeu o Paysandu no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da competição nacional, e com um show de Nathan Fogaça, superou o time paraense por 3 a 1, de virada.

O camisa 99 do Novorizontino fez os três gols, o popular hat-trick, chegando a cinco na Série B e entrando na briga pela artilharia do torneio, que tem Pedro Rocha (Remo) no topo, com seis.

Com o resultado, o time paulista foi a 16 pontos, igualando o número de Vila Nova e Avaí, primeiros times no G-4, mas ficando atrás no critério de saldo de gols em relação aos catarinenses (6 a 5). Do outro lado, o Paysandu segue sem vencer na competição e agora amarga a lanterna, com quatro pontos.

O duelo no interior paulista começou agitado. Apesar de dominar a posse de bola nos minutos iniciais, o Novorizontino viu o Paysandu chegar com perigo nos contra-ataques, o que surtiu efeito para o time visitante.

Aos 12, Borasi cortou para o meio, chutou e parou na marcação, mas no rebote, de primeira, André Lima mandou uma bomba de fora da área e abriu o placar para os paraenses. Entretanto, a vantagem não durou muito. Aos 26, Marlon fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Nathan Fogaça, de cabeça, deixar tudo igual no marcador. Após o empate, o Novorizontino cresceu na partida e passou a pressionar mais o Paysandu, mas pecou na pontaria e o duelo foi para o intervalo com 1 a 1 no placar.

Na volta para o segundo tempo, após muito estudo entre os adversários, o Paysandu quase marcou com Reverson, que recebeu lançamento na área e na cara do gol, parou em milagre de Airton. A resposta do Novorizontino, entretanto, foi fatal. Aos 14, em erro de saída de bola dos paraenses, Óscar Ruíz tocou para Nathan Fogaça, na cara do gol, virar a partida.

O camisa 99 teve a chance de fazer o hat-trick aos 21, quando Marlon cruzou novamente na medida, e de cabeça, o atacante mandou rente à trave. Do outro lado, o Paysandu tentou chegar em chutes de Marcelinho e Matheus Vargas, que pararam em boas defesas de Airton.

Porém, mesmo se lançando ao ataque, o Paysandu voltou a pecar no setor defensivo, o que custou caro. Aos 36, Luan Freitas tentou afastar cruzamento de Waguininho e mandou um presente para Nathan Fogaça, que mandou uma bomba e fez seu terceiro gol na partida, garantindo a vitória do Novorizontino.

As equipes voltam a campo para a 10ª rodada da Série B em datas distintas. Na sexta-feira (30), o Novorizontino vai até o Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Vila Nova, a partir das 19h. Já na segunda-feira (2), o Paysandu fecha a rodada diante do Criciúma, no Mangueirão, às 21h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 X 1 PAYSANDU

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Dantas e Patrick; Jean Irmer, Willian Farias (Luís Oyama), Marlon (Bruno José) e Fábio Matheus; Matheus Frizzo (Óscar Ruíz), Pablo Dyego (Waguininho) e Nathan Fogaça. Técnico: Umberto Louzer.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Dudu Vieira (Reverson), Quintana, Maurício Antônio e PK; Leandro Vilela (Luan Freitas), André Lima e Matheus Vargas; Rossi, Borasi (Marcelinho) e Nicolas (Jorge Benítez). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - André Lima, aos 12, e Nathan Fogaça, aos 26 minutos do primeiro tempo; Nathan Fogaça, aos 14 e aos 36 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Dantas (Novorizontino) e Leandro Vilela e Matheus Vargas (Paysandu).

ÁRBITRO - Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE).

RENDA - R$ 17.155,00.

PÚBLICO - 1.221 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).