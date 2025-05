'Acredito no potencial do time'

Pensando no duelo de amanhã contra o Melgar-PAR, pela Sul-Americana, Fernando Diniz disse acreditar no potencial do elenco para garantir a classificação.

"Estamos em um processo de crescimento. O Vasco vai crescer. Os jogadores vão aprendendo. É um processo inexorável, por isso precisa tempo. Não é um jeito de jogar, é saber fazer quando o adversário pressiona mais, menos, baixa a confiança, quando troca uma ou duas peças. Esse é o processo que leva tempo. Encaixar o jeito de jogar. Acredito muito no potencial do time, os jogadores têm uma taxa de trabalho bastante alta e a tendência do time é melhorar e melhorar bem", declarou.