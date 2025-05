Cobrança por vitórias aumenta

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense no último sábado, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, foi questionado sobre a cobrança da torcida por resultados positivos.

Embora ainda tenha apenas quatro partidas nessa nova fase pelo Vasco, Fernando Diniz já começa a enfrentar certo incômodo por parte da torcida.

Assim, Diniz conseguiu uma vitória contra o Fortaleza, um empate (que foi vencido nos pênaltis contra o Operário-PR) e agora soma duas derrotas, para Lanús e Fluminense.

"Não muda nada para mim, é algo que vem de fora. Acreditar no crescimento humano das pessoas é a maneira mais fácil de se ganhar. Temos de apostar nas pessoas e crescer. Ninguém vai passar a mão na cabeça e achar que perder é algo minimamente normal, ainda mais do jeito que foi hoje. Lidar com ser humano e se preocupar é isso. Saber cobrar, absorver o que aconteceu, crescer e entregar vitórias ao torcedor. Fazendo isso está muito mais perto de ganhar", disse o treinador.