Olaria e São Gonçalo tiveram a partida de ontem interrompida, pela terceira rodada da Taça Santos Dumont, aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 1 a 1, na Rua Bariri. Por questões de segurança e falta de luz natural, já que o estádio da Rua Bariri não tem iluminação artificial, a partida será reiniciada hoje, às 11 horas, no mesmo local, a partir dos 40 minutos do primeiro tempo.